رياضة | محمد صلاح يقود تحدي ليفربول لكسر عقدة شيفيلد يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تحدي ليفربول لكسر عقدة شيفيلد يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي يجمع بينهما في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين.

ويسعى فريق ليفربول إلى الحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي أملاً في تعثر مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الجولة ذاتها مما يرفع الفارق في حالة حدوث ذلك.

وفاز شيفيلد يونايتد على ليفربول بهدف نظيف التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992 فيما تعادل الفريقان بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما يوم 19 أغسطس 2006 وهو ما يمثل عقدة لقلعة الريدز بكل نجومها في الوقت الحالي محمد صلاح وفيرمينو ساديو ماني.

ريال مدريد يشعل أزمة في ليفربول

حول نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره نحو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بعد فشل التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وجَّه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع فان دايك بارتداء قميص الملكي وهو ما يشعل أزمة في ليفربول لأنه المدافع الأساسي في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنَّ ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فان دايك بمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من 125 ألف جنيه إسترليني، التي يحصل عليها حاليًا.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت".

أرقام فان دايك تثبت أنه صخرة دفاع حقيقية

وحصد فان دايك لقب أفضل لاعب في أوروبا، ليكون بذلك هو أول مدافع في تاريخ كرة القدم يتوج بهذه الجائزة الرفيعة من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نجح اللاعب الهولندي في خطف اللقب بعد منافسة قوية مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقاد فان دايك ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2005، وكذلك لقب بطولة السوبر الأوروبي ونجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، وهذا بعدما تفوق المدافع صاحب ال27 عامًا على أسماء كبيرة مثل محمد صلاح وبرناندو سيلفا وسيرجيو أجويرو وهاري كين.