رياضة | زيدان يعلق على تكتيك سيميوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلق على تكتيك سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة أمام فريق أتليتكو مدريد في مباراة الديربي، المقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " ال مباراة ضد أتلتيكو ، نحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة سيتعين علينا بذل الكثير من الأشياء والجهد، وليس فقط الحدّه من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: " سيميوني يدرس الخصم جيداً ، مثل باقي الخصوم".

وتابع تصريحاته: " المسؤولية نتحملها دائمًا ، لاعبين ومدرب، كل من يعمل هنا يتحمل مسؤولية في هذا النادي العظيم".

وتطرق "زيدان" للحديث عن مقارنات البعض بين الريال وأتليتكو قائلا: " لا تهُمني التصنيفات التي يُحب البعض اطلاقها بالخارج، البعض يطلق على ريال مدريد نادي الاغنياء، وأتليتكو نادي العُمال ، انا فقط اريد ان يكون جمهورنا فخورون بنا".

وأضاف: "هنا يعمل الناس ، في الصباح الباكر ... ويُقال إننا نادي غني و أتليتيكو فريق الكادحين ، لا يمكنني تغيير ذلك". Advertisements

"وعن خسارة الريال أمام اتليتكو وديًا قال: " ردة فعل بعد نتيجة 7-3 في الولايات المتحدة الامريكية ؟ بالطبع لا يوجد رد فعل لمباراة ودية".

وواصل: "كل من مودريتش وإيسكو ومارسيلو أفضل حالًا، غداً سترون من سيشترك".

وعن المقارنة بين فينيسيوس ورودريجو قال: "مختلفان تمامًا ، لكن كلاهما جيدان. إنهما مختلفان ، وصغارًا جدًا، دمج رودريجو مع الفريق مع الفريق الاول سيكون على مهل ، وهو يعلم ذلك".

واستطرد: "لا أشك لحظة في هازارد، بالطبع الجميع ينتظر المزيد و المزيد من هازارد".

وأشاد بـ"لوكاس فاسكيز" قائلًا: " اراه رائع جداً ، هل هذا واضح".