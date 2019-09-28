رياضة | برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان باروتيميو؛ الإسباني فابيان رويز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن رويز؛ أحد أهم الأهداف الأساسية التي يستهدفها برشلونة؛ للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.

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وتواجد الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، خلال مباراة نابولي ضد ليتشي، الأسبوع الماضي، من أجل الوقوف على مستوى رويز؛ عن قرب قبل التفاوض الرسمي مع ناديه.

ويحظى رويز بإعجاب كبير من جانب قادة البرسا، خاصة وأن أسلوبه في اللعب قد تطور كثيرا، خلال فترة لعبه في ريال بيتيس، تحت قيادة المدربين بيبي ميل وكيكي سيتن، واللذين يفضلان لعب كرة القدم بطريقة شبيهة لتلك المُتبعة في برشلونة.