رياضة | فيفا يصدم عشاق محمد صلاح وينصف ميسي في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يصدم عشاق محمد صلاح وينصف ميسي في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم صحة الإدعاءات بالتزوير حول الأصوات التي شاركت في اختيار اللاعبين الفائزين بجوائز أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

وأكد فيفا في بيان له أنه ليس هناك أي شك في صحة هذه الأصوات، التي أفضت إلى فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال الاتحاد الدولي: "الفيفا شعر بالإحباط بعد أن رأى سلسلة من المعلومات عبر وسائل الإعلام، التي شككت في نزاهة عملية التصويت على جوائز الأفضل.. هذه المعلومات ليست عادلة وخادعة".

وأضاف فيفا: "إجراء التصويت على كل جائزة من الجوائز، تمت مراقبته من قبل مراقب مستقل، وهو في هذا الشأن شركة رايس ووتر هاوس كوبرز".

وأوضح الفيفا أن عملية التصويت تجبر جميع الاتحادات الوطنية، على إرسال أصواتها إلكترونيا وكتابيا، كما أن هذه الوثائق يجب أن تكون موقعة من قبل المسؤولين في الاتحاد، بالإضافة إلى توقيع الأشخاص المخول لهم التصويت".

وتابع: "لهذا، لكي يكون أحد الأصوات صحيحا يجب أن يحمل كل هذه التوقيعات، وختم الاتحاد".

وأكد الفيفا أنه يستطيع أن يبرهن على أن جميع الأصوات، التي تم إرسالها وكانت متفقة مع القواعد والمدد القانونية، تم أخذها في الحسبان.

وواصل فيفا: "على ضوء هذا، لا يوجد أي شك فيما يخص صحة النتيجة.. ولو كانت هناك أي حالة مثيرة للشبهات، حتى لو لم تكن مؤثرة في نتيجة التصويت، سيقوم الفيفا بالتحقيق وتطبيق العقوبات طالما كان الأمر ضروريا".

وكانت بعض الأصوات قد اتهمت فيفا بمجاملة ميسي على حساب فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح نجما ليفربول الإنجليزي.

حرمان محمد صلاح من أصوات مدرب المنتخب وقائده.. من الجاني؟

تعددت الأسباب والفضيحة واحدة وهي حرمان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أصوات مدرب منتخب مصر وقائد في الفراعنة التصويت على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وغاب محمد صلاح عن ثلاثي القائمة النهائية بفارق بحصول على المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكان يمكن تعويض هذه النقاط في حالة تصويب مدرب المنتخب وهو خافيير أجيري وقائد الفراعنة وهو أحمد المحمدي خاصة إذا جاء في المركز الأول لكل منهما لأنه سيحصل على 10 نقاط في هذه الحالة ويتساوى مع رونالدو

طريقة التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير فمثلًا هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة اختار ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أي أن صلاح حصل منه على نقطة وحيدة فقط.

فيفا

أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه المقتضب إلى أن مصر تأخرت في إرسال أصوات مدربها وقائدها لفيفا التي كان كان آخر يوم لها 19 من شهر أغسطس الماضي

إيهاب لهيطة

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أكد لهيطة مدير منتخب مصر السابق أنه أرسل تصويت خافيير أجيري مدرب منتخب السابق وأحمد المحمدي ولا يعرف كيف تم استبعادهما

هاني رمزي

المدرب العام السابق لمنتخب مصر أكد أنه لم يطلب منه أو من أحد أعضاء الجهاز الفني التصويب للنجم محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا

الجبلاية

فتحت اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني وأعلنت أنها أرسلت التصويت يوم 15 من شهر أغسطس متضمن تصويت أحمد المحمدي وشوقي غريب باعتباره المدير الفني المؤقت لمنتخب مصر في هذا التوقيت

نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6- الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7- الهولندي فرينكي دي يونج: 16 نقطة.

8- البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9- الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.