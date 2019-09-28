رياضة | مانشستر سيتي يحصل على توقيع "صاحب الهاتريك" قبل ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يحصل على توقيع "صاحب الهاتريك" قبل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من ضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي بناء على رغبة بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن التألق الملفت للمهاجم النرويجي الشاب هو ما جذب أنظار بيب جوارديولا وجعلهم يحصلون على توقيعه رغم مفاوضات ليفربول لضمه قبل السيتي.

وأحرز هالاند 17 هدفًا في 10 مباريات حتى الآن، هذا الموسم للنادي النمساوي، كان أهمهم الثلاثية الشهيرة في جينك البلجيكي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن إيرلينج هو نجل ألف إنج هالاند، مدافع ليدز ومانشستر سيتي السابق، مما يسهل من مسألة ضمه رغم اهتمام يوفنتوس وليفربول.