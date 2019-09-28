الان تتابع نيمار وبرشلونة.. «شرط واحد» للصفح والعودة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كان مستعدا لـ”الصفح” عن برشلونة والتنازل عن مستحقاته المادية المتبقية، مقابل شرط واحد.

ويتواجه نيمار مع برشلونة في المحكمة منذ أشهر، حيث يدور الحديث حول مطالبة اللاعب البرازيلي إدارة الفريق الكتالوني بدفع مستحقاته المتبقية، وقيمتها الإجمالية 43 مليون يورو.

وفي المقابل، يقاضي برشلونة اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، مقابل 75 مليون يورو، لعدم احترامه بنود عقده.

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والتقى ممثل اللاعب بمسؤولي برشلونة، الجمعة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين وتجنب الوصول إلى المحكمة، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام.

ووفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن نيمار أبدى استعداده لإصدار “العفو” بشأن مستحقاته المادية العالقة في جعبة “البارصا”، مقابل التزام النادي الإسباني بالتوقيع معه في الفترة المقبلة، وتسجيل ذلك الالتزام بشكل “مكتوب”.

وتابعت “نيمار كان يريد الحصول على الالتزام الكتابي ليضمن مستقبله مع برشلونة.. كما أنه سيكسب قيمة مستحقاته المتبقية ضمن العقد الجديد الذي سيوقعه”.

وأوضحت مصادر الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة رفضوا العرض جملة وتفصيلا، قائلين إن توقيع التزام كتابي “أمر شبه مستحيل”.

يشار إلى أن نيمار كان قريبا من العودة إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي، الذي انتهى قبل أيام، إلا أن الصفقة حكم عليها بالفشل ليبقى مستمرا مع ناديه الفرنسي باريس سان جرمان.