الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تقام اليوم السبت الموافق 28-9-2019 العديد من المباريات في الدوريات العربية والعالمية حيث يلتقي ليفربول وشيفليد يونايتد و مانشستر سيتي وإيفرتون و توتنهام وساوثهامبتون في أقوى مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم. فيما يواجه ريال مدريد نظيره اتليتكو مدريد في مواجهة مثيرة بالدوري الاسباني. وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت 28-9-2019: الدوري الإنجليزي الممتاز: 14:30 شيفيلد يونايتد ضد ليفربول 17:00 أستون فيلا ضد بيرنلي 17:00 تشيلسي ضد برايتون 17:00 توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامتون 17:00 كريستال بالاس ضد نوريتش سيتي 17:00 وولفرهامبتون ضد واتفورد 17:00 بورنموث ضد وست هام يونايتد 19:30 إيفرتون ضد مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدرجة الأولى 14:00 أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا 17:00 خيتافي ضد برشلونة 19:30 غرناطة ضد ليجانيس Advertisements 22:00 أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد الدوري الإيطالي الدرجة A 16:00 يوفنتوس ضد سبال 19:00 سامبدوريا ضد انتر ميلان 21:45 ساسولو ضد أتلانتا الدوري الألماني الدرجة الأولى 16:30 ماينز 05 ضد فولفسبورج 16:30 أوجسبورج ضد باير ليفركوزن 16:30 هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنغلادباخ 16:30 بادربورن ضد بايرن ميونيخ 16:30 لايبزيج ضد شالكه 04 19:30 بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/615069 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/615073 مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/615076 مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/615079

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