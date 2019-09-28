شكرا لقرائتكم لجنة من الكاف تزور مصر للتفتيش على الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك لجنة من الاتحاد الأفريقي ستزور مصر خلال الفترة المقبلة من أجل التفتيش على الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية من أجل التأكد من مطابقة الأندية الأربعة للشروط الخاصة بالأندية المحترفة دون تحديد الكاف للموعد الرسمي حتى الآن للزيارة.

كان اتحاد الكرة قد شكل لجنة داخلية لتفقد أندية الأهلي و الزمالك المشاركان فى دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم و المصري و بيراميدز المشاركان فى بطولة الكونفدرالية للتأكد من مطابقتهما للشروط الخاصة بالأندية المحترفة ويأتي في مقدمة هذه الشروط عدم وجود أي مديونيات أو ضرائب على النادي وان يقوم بتقديم ميزانية سنوية للنادي تتضمن التطور على مستوى الأصول الثابتة وما يمتلكه النادي من أموال سائلة وأن تكون هناك بنية تحتية في الملعب الخاص بالفريق واحتياجات التدريب من ملاعب وأدوات إلى جانب أن يكون المدربين لفرق الناشئين يمتلكون رخص تدريب .

وطلب مسئولو اتحاد الكرة فى الخطابات المرسلة للأندية خلال الفترة الأخيرة التأكيد على ضرورة تطبيق الشروط الموجودة فى رخص الأندية المحترفة خاصة أن الكاف هدد مباشرة بإستبعاد أي نادي مباشرة من البطولات الأفريقية ولن يكون لاتحاد الكرة أي تدخل.