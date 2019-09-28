كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وكانو سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

الموجز

يخوض النادي الأهلي مواجهة سهلة أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى المارد الأحمر لاستعادة لقبها الغائب عنه منذ عام 2013.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على كانو سبورت في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بهدفين دون رد، أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة دور الـ 64 بانتصار كبير على منافسه السوداني فريق أطلع بره بنتيجة 4 أهداف نظيفة في لقاء الذهاب، مقابل 9 أهداف أخرى في لقاء الإياب .

ونجح فريق كانو سبورت الغيني في التأهل لدور الـ 32 من بطولة أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب مقابل التعادل الايجابي 1-1 في لقاء الإياب.

ومع بداية الموسم، تمكن الأهلي من تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الحادية عشرة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم حصد أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف دون رد في الجولة الأولى.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك في حضور 5 آلاف مشجع بعد أخذ الموافقات الأمنية اللازمة.

القناة الناقلة

وستنقل المباراة بشكل حصري على قناة أون سبورت، فيما ستنقلها قناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي، بينما تكتفي قناة الأهلي بالاستديو التحليلي قبل وبعد المباراة.

طاقم الحكام

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يدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من: جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والاثيوبى سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

القائمة المستدعاة

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رينيه فايلر، عن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وجاءت مكون من اللاعبين:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

فيما تم استبعاد 5 لاعبين من بينهم التونسي علي معلول.

التشكيل المتوقع

يدخل رينيه فايلر مدرب الأهلي بالتشكيل المتوقع المكون من اللاعبين:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد

في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسام عاشور، حسين الشحات، وليد سليمان.

في الهجوم: صلاح محسن.