توجه لاعبي النادي الأهلي إلى برج العرب

قام الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي بالتقدم إلى برج العرب بمحافظة الإسكندرية لكي يتم الاستعداد وبشكل نهائي لمواجهة سبورت الغيني في الدورة رقم 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث دخل فريق نادي الأهلي لمعسكر مغلق لكي يستمر في التدريب لهذه المواجهة.

حيث أن النادي الأهلي سيخضع لتمرينه الأخير على إستاد برج العرب في مساء يوم الجمعة من أجل الاستعداد لهذه المواجهة التي من المقرر إقامتها في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر، ومن الجدير بالذكر أن نادي الأهلي حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين قام بتسجيلهم كلاً من اللاعب صلاح محسن واللاعب وليد سليمان وذلك في مباراة الذهاب التي تمت إقامتها في مدينة مالابو.