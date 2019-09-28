بنزيما وهازارد يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتليتكو مدريد

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفاً علي نظيره أتليتكو مدريد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي.. حراسة المرمى: كورتوا. Advertisements خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ناتشو. خط الوسط: كاسيميرو، كروس، خاميس رودريجيز. خط الهحوم: بنزيما وهازارد.

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