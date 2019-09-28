رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 28 / 9 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 28 / 9 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 28 / 9 / 2019، ويأتي أبرزها مباريات مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي، ومواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو، وبرشلونة أمام خيتافي بالدوري الإسباني، ومبارة يوفنتوس وسبال بالدوري الإيطالي، ومباراتي بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وينتظر الأهلي اختبار سهل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ32"

الأهلي x كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

الرجاء المغربي x النصر الليبي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "إياب دور الـ32"

نهضة بركان المغربي x اشانتي جولد الغاني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

حسنية أغادير المغربي x الاتحاد الليبي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثانية"

أف سي مصر x أسوان، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON Sport.

المقاولون العرب x سموحة، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة السابعة”

شيفيلد يونايتد x ليفربول، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بورنموث x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9.

أستون فيلا x بيرنلي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

توتنهام x ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 11.

وولفرهامبتون x واتفورد، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كريستال بالاس x نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 10.

تشيلسي x برايتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

إيفرتون x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة السابعة”

أتلتيك بيلباو x فالنسيا، تقام المباراة في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

خيتافي x برشلونة، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

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غرناطة x ديبورتيفو ليجانيس، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

أتلتيكو مدريد x ريال مدريد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة السادسة”

يوفنتوس x سبال، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

سامبدوريا x إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

ساسولو x أتالانتا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة السادسة”

هوفنهايم x بوروسيا مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 13 EN.

بادربورن x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

لايبزيج x شالكه، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

بوروسيا دورتموند x فيرد بريمن، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الثامنة”

ليون x نانت، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

بوردو x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

موناكو x ستاد بريست، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

نيس x ليل، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الخامسة"

الفيصلي x العدالة، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الحزم x ضمك، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الرائد x الفيحاء، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري “الجولة الخامسة”

الأهلي x الريان، تقام المباراة في تمام 6:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:05 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:05 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الشحانية x الدحيل، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات.