شكرا لقرائتكم حسام البدري يبحث عن محلل أداء لاستكمال الجهاز الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البحث عن محلل أداء خلال الفترة المقبلة من أجل إستكمال الجهاز الفني و المعاون بالكامل خلال الفترة المقبلة والإعداد لمعسكر أكتوبر المقبل الذى ينطلق خلال الفترة من 7 إلى 15 ويتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا و المحدد لها يوم 14 أكتوبرحتى الآن .

وأعلن البدرى عن الجهاز المعاون ويضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى و محمد أبو العلا طبيب للمنتخب و شادي الجيلاني منسق إعلامي.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل فى أول اختبار ودى للمنتخب مع حسام البدرى.