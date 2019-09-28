شكرا لقرائتكم حسام البدري يبحث عن محلل أداء لاستكمال الجهاز الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البحث عن محلل أداء خلال الفترة المقبلة من أجل إستكمال الجهاز الفني و المعاون بالكامل خلال الفترة المقبلة والإعداد لمعسكر أكتوبر المقبل الذى ينطلق خلال الفترة من 7 إلى 15 ويتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا و المحدد لها يوم 14 أكتوبرحتى الآن .
وأعلن البدرى عن الجهاز المعاون ويضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى و محمد أبو العلا طبيب للمنتخب و شادي الجيلاني منسق إعلامي.
ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل فى أول اختبار ودى للمنتخب مع حسام البدرى.
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