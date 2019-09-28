شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت في إياب دور الـ32 الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالأهلي اختبارً كروياً سهلاً اليوم حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونلقي في السطور التالية 5 معلومات عن هذه المباراة :

تقام مباراة الاهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في الثامنة من مساء اليوم ،السبت على ملعب برج العرب وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .

1_موعد وملعب مباراة الاهلي وكانو سبورت2_طاقم تحمي مباراة الاهلي وبطل غينيا

يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من "جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

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3_غيابات الاهلي امام كانو سبورت

يُعاني الاهلي حالياً من شبح الإصابات حيث يغيب كلاً من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخراً حيث أُصيب الأول في لقاء سموحة فيما أُصيب الثاني خلال لقاء الزمالك.

4_ جمعة ومعلول وجيرالدو خارج القائمة

استبعد السويسري رينيه فايلر الثلاثي صالح جمعة وعلى معلول والأنجولي جيرالدو من قائمة الاهلي لمباراة اليوم لأسباب فنية فيما ضم للقائمة ، كلاً من: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

5_ خمسة آلاف مشجع في المباراة

حصل الاهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور خمسة آلاف مثشجع مباراة الليلة أمام بطل غينيا الأستوائية.