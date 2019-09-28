شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يسعى لمواصلة الانتصارات أمام سموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى نسخته رقم 61 ، حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره سموحة فى تمام الخامسة والنصف عصراً على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة مثيرة بين الفريقين .

وكان المقاولون العرب قد فاز فى الجولة الإفتتاحية للدوري على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد فيما خسر سموحة من الأهلى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بإستمرار قطار الانتصارات لتحقيق هدف ذئاب الجبل فى النسخة الحالية للدوري وهو إنهاء المسابقة فى المربع الذهبى لاسيما بعد التعاقدات القوية التى أبرمتها إدارة النادى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية

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وقرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، بالاتفاق مع عماد النحاس المدير الفنى للفريق، رصد مكافأة إجادة للاعبى الفريق، فى حال الفوز فى مباراة الليلة وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات .

على الجانب الأخر، شدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة تصحيح الصورة التى ظهروا بها مع بداية الدوري عن طريق خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لبدء مرحلة تجميع النقاط مبكراً خوفاً من الدخول فى دوامة النتائج السيئة مبكراً .

ويستعيد سموحة فى مباراة الليلة الثنائى ناصر ماهر و فوزى الحناوى بعد استبعادهما من المشاركة أمام الأهلي وفقا للعقد المبرم بين إدارة الناديين .