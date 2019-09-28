شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة وأبو العز في ختام مهرجان براعم الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم مهرجان ختام الدورة الصيفية الثانية البراعم التي نظمتها منطقة الجيزة لكرة القدم علي ملاعب نادي الترسانة الرياضي بميت عقبة

شمل برنامج الحفل تكريم رموز كرة القدم بالمحافظة علي رأسهم نجم نادي الزمالك كابتن محمود أبو رجيلة والكابتن محمد أبو العز المدير التنفيذي السابق بمنطقة الجيزه وكل من حسن علي ويحيي السيد وهشام السيد وحسني خليل ومصطفي طه وأحمد صلاح عبد الفتاح كما تم علي هامش الحفل تكريم مدحت عبد العزيز رئيس لجنة حكام الجيزة الاسبق واسم الراحل عبد العزيز عباس نائب المدير التنفيذي بالمنطقه الاسبق، كما تم على هامش الحفل تكريم النائب طارق سعيد رئيس نادى الترسانة.

بدا برنامج الحفل بكلمة المدير التنفيذي ماهر عبد العزيز رحب فيها بالسادة الحضور كما ألقي أسامة يوسف رئيس اللجنة المنظمة للدورة كلمة وضح خلالها تقرير تقصيلي عن الدورة بمراحلها السنية المختلفة والفرق المشاركة والنواحي الفنية التي تم تطبيقها هذا العام.

وقام عادل عقل عضو مجلس ادارة المنطقة والمشرف العام علي الدورة بالقاء كلمة المجلس وقدم الشكر للفرق المشاركة علي الالتزام خلال فاعليات الدوره كما أثني علي التنظيم الاداري والفني للجنة المنظمة التي تضم كل من خالد كمال ومحمود منطاش واسلام اسامة وعاطف الأيوبي وهاني عبد العزيزالي جانب أسامة يوسف رئيس اللجنة

حضر الحفل محمد رشاد عضو مجلس ادارة المنطقة و أحمد الوليد ومحمد سالم ومحمد جلال أعضاء مجلس ادارة نادي الترسانة الي جانب عمر الايوبي مدير تحرير الرياضة باليوم السابع وأمل فهمي مدير ادارة الاداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة

وكان كأس مرحلة 2007 بأسم الراحل محمد لطيف مؤسس منطقة الجيزه لكرة القدم بينما كأس مرحلة 2008 بأسم الكابتن محمود ابورجيله وكأس مرحلة2009 بأسم كابتن محمدابو العز .



أبو العز وعقل وماهر مع رجال منطقة الجيزة



أبو العز وعقل ويوسف



الأيوبى وتوزيع الميداليات

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الوليد وجلال وأبو العز وكاس الدورة



توزيع ميداليات منطقة الجيزة



حفل منطقة الجيزة



ختام دورة الجيزة



عقل وحسن على و أبورجيلة و براعم الترسانة



عقل وحسن على والأيوبى وتوزيع الجوائز



عقل وماهر ورشاد يكرمون ابورجيلة



كاس الدورة



كلمة أبورجيلة