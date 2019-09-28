شكرا لقرائتكم خبر عن 29 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 29 أكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن تشهد العمومية مناقشة الميزانية و الحساب الختامى ، و كذلك مناقشة كل ما يتعلق بالنشاط سوواء للموسم الماضى او المقبل وكذلك خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو ، و كذلك التعرف على المشاكل و المعوقات التى تواجه الأندية و الهيئات اعضاء الجمعية العمومية.

ويعقد اتحاد التايكوندو الجمعية العمومية بالأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين ، و من يرغب الاطلاع على الهيئات و الأندية التى لها حق الحضور فهى معلنة بالاتحاد.

يذكر أن اتحاد التايكوندو يستعد لانطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ، التى تقام فى الفترة من 11 على 13 اكتوبر المقبل ، والتى ينظمها الاتحاد الأفريقى ، بسهل حشيش بالغردقة.