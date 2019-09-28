شكرا لقرائتكم خبر عن 29 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 29 أكتوبر المقبل .
ومن المقرر أن تشهد العمومية مناقشة الميزانية و الحساب الختامى ، و كذلك مناقشة كل ما يتعلق بالنشاط سوواء للموسم الماضى او المقبل وكذلك خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو ، و كذلك التعرف على المشاكل و المعوقات التى تواجه الأندية و الهيئات اعضاء الجمعية العمومية.
ويعقد اتحاد التايكوندو الجمعية العمومية بالأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين ، و من يرغب الاطلاع على الهيئات و الأندية التى لها حق الحضور فهى معلنة بالاتحاد.
يذكر أن اتحاد التايكوندو يستعد لانطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ، التى تقام فى الفترة من 11 على 13 اكتوبر المقبل ، والتى ينظمها الاتحاد الأفريقى ، بسهل حشيش بالغردقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 29 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.