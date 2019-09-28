اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 بالعديد من الأحداث، أهمها موافقة الأمن على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال فى دورى أبطال افريقيا، وصرف مكافآت إضافيو للاعبى الإسماعيلى بعد التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية. اتحاد الكرة يتلقى موافقة بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وجينيراسيون تلقى اتحاد الكرة، موافقة أمنية، بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال، التى ستقام فى ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد غد الأحد، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا. الكاف يخطر اتحاد الكرة رسميا بنقل مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى برج العرب تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، يفيد بموافقته على نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء تغييرات كثيرة في تشكيل الفريق في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثامنة من مساء غدٍ السبت ببرج العرب بالإسكندرية. الإسماعيلى يخسر أمام أهلى بنى غازى بهدف ويتأهل لدور الـ16 من البطولة العربية نجح فريق الإسماعيلى فى التأهل لدور الـ16 من البطولة العربية بالرغم من هزيمته أمام أهلى بنى غازى الليبى بهدف مقابل للاشئ فى مباراة الإياب التى جرت بينهما بتونس . Advertisements مكافأة إضافية فى الإسماعيلى بعد التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية منح المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، لاعبى الدراويش، مكافآت إضافية بخلاف مكافآة اللائحة وذلك بعد النجاح فى الصعود لدور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والروح القتالية التى قدمها كل لاعب فى المباراة أمام الأهلى الليبى وتخطى عقبته والصعود لدور الـ16. أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم التواجد فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون. طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير بالفيديو يتضمن أجزاء من مشاركة الثنائي سعد سمير ومحمد محمود في المباريات بعد عودتهم من الإصابة. رسمياً.. بتسوانا تعلن مواجهة منتخب مصر يوم 14 أكتوبر

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