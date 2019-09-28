شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر محمد محمود مع الأهلي بعد 267 يوما غياب عن الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 267 يوم غياب عن النادي الأهلي يكملها محمد محمود لاعب وسط القلعة الحمراء بالتمام في 2 أكتوبر المقبل والذي يشهد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في ثاني جولات الفريق الأحمر بالدوري العام بعدما تغلب على سموحة بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى.

ربما تناسى البعض وجود محمد محمود ضمن قائمة القلعة الحمراء بسبب ابتعاد اللاعب عن الأهلي لفترة طويلة للشفاء من اصابة الصليبي التي تعرض لها في ظهوره الثاني بقميص القلعة الحمراء، خلال مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت بمنافسات دوري الموسم الماضي وبالتحديد في 8 يناير.

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محمد محمود كان قد انتقل من وادي دجلة إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي في صفقة كلفت خزينة الأحمر 15 مليون جنية، حيث أصر مسئولو القلعة الحمراء على ضم صانع ألعاب دجلة بعد تألقه مع فريقه السابق.

صاحب الـ 21 عاماً شارك مع وادي دجلة في 28 مباراة قبل الانتقال إلى الأهلي سجل محمود 4 أهداف وصنع هدف آخر، بينما مع القلعة الحمراء ظهر محمد محمود في مباراتين فقط بواقع 74 دقيقة فقط كانت المباراة الأولى أمام بيراميدز في 4 يناير والتي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، فيما كانت المباراة الثانية أمام سموحة وفاز بها الأهلي بهدف نظيف، إلا أن لاعب القلعة الحمراء تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن الملاعب لأكثر من ثمانية أشهر قبل أن يتماثل للشفاء ويصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق.