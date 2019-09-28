شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية للمصريين فى ربع نهائي سان فرانسيسكو للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت منافسات الدور ربع النهائي لبطولة"أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستمر على مدار يومين، في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 24 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

ونجح خمس مصريين في حجز مقاعدهم بهذا الدور وهم: محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، طارق مؤمن المصنف الثالث، مروان الشوربجي المصنف رقم 11، وفي منافسات السيدات تأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولى، ونور الطيب المصنفة الخامسة.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

محمد الشوربجي X النيوزلاندي ريان كوسكيلي

مروان الشوربجي X الألماني رفائيل كاندرا

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طارق مؤمن X الويلزي جويل ماكين

رنيم الوليلي X الانجليزية سارة جان بيري

نور الطيب X الأمريكية أماندا صبحي

وتعد بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش هي ثاني بطولة في الموسم الجديد بعد بطولة الصين التي توج بها الثنائي المصري محمد الشوربجي ونور الطيب، وأول بطولة بلاتينية في الموسم الجديد حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.