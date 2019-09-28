الليلة.. الأهلى يتطلع لتعزيز تفوقه على كانو سبورت فى سهرة كروية ببرج العرب

يخوض فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت فريق الأهلى مواجهة تبدو سهلة أمام ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بحضور 5 آلاف مشجع.

يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه بعد أن فاز على كانو سبورت بثنائية دون رد فى غينيا الاستوائية فى جولة الذهاب سجلهما وليد سليمان وصلاح محسن ويبدو الأهلى فى نزهة كروية خاصة أن الفريق حقق فوزاً خارج دياره وفرص كانو سبورت تبدو أشبه بالمعجزة.

ويسعى الأهلى لاستكمال انتصاراته مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى قاد الفريق الأحمر للفوز على كانو سبورت فى عقر داره بجانب الفوز على الزمالك وحصد لقب كأس السوبر المحلى بخلاف أنه فاز على سموحة بهدف دون رد فى لقاء الجولة الأولى

للدورى.

الأهلى استعد للمباراة بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز على سموحة، وكان مقرراً أن يقام اللقاء باستاد السلام قبل أن يتم نقل المباراة إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية لدواعٍ أمنية.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة كانو سبورت المدافع محمود متولى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وأيضاً المهاجم مروان محسن الذى يعانى من كسر فى عظمة الوجه، ويلجأ المدرب السويسرى فايلر لإجراء تعديلات مستمرة على التشكيلة الحمراء وإتباع سياسة التدوير لعبور أزمة الإجهاد.

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وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز الشديد من أجل عبور عقبة كانو سبورت وأيضاً التأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا ومواصلة الانتصارات

التى حققها الفريق الأحمر.

وأكد سامى قمصان المدرب المساعد للأهلى أن الفريق الأحمر قدم مستويات جيدة رغم توالى المباريات وضيق الوقت فى المرحلة الماضية موضحاً أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على كانو سبورت.

وأشار إلى أن مباراة كانو سبورت ستكون قوية وصعبة رغم الفوز فى لقاء الذهاب فى غينا الاستوائية ولكن الفريق يسعى لتأكيد تفوقه وتحقيق الفوز.

ويعتمد فايلر على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس شريف إكرامى وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هانى ومحمود وحيد للدفاع والمالى أليو ديانج وحسام عاشور وصالح جمعة فى خط الوسط وأحمد الشيخ ووليد سليمان وصلاح محسن «وليد أزارو» للهجوم.

ومن المنتظر أن يحتفظ فايلر بعدة أوراق على مقاعد البدلاء مثل النيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو ومحمد مجدى أفشة والتونسى على معلول.

ومن جانبه، يسعى كانو سبورت لتصحيح الصورة فى أول زيارة له على أرض مصر بعد أن خسر على ملعبه. ويتطلع بطل غينيا الاستوائية لتقديم صورة مختلفة، خاصة أن الفريق أحسن استقبال الأهلى وطلب عقد توأمة مع القلعة الحمراء.