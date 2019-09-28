ليفربول يحل ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد .. وصدام شرس بين الريال وأتليتكو

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث يواجه ليفربول فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا للدورى، فى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، خارج الديار.

ويسعى ليفربول المنتشى بفوزه على ميلتون بهدفين دون رد فى الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لمواصلة النتائج الإيجابية فى الدورى خاصة أنه حصل على العلامة الكاملة فى المباريات الست الماضية.

ويهدف ليفربول للتعلم من الموسم الماضى وعدم إهدار النقاط أمام الفرق المتوسطة والضعيفة بالدورى، وأكد يورجن كلوب المدير الفنى للريدز، أن الفريق على الفوز فى جميع مبارياته.

وفى نفس الجولة يلتقى مانشستر سيتى بطل الدورى مع إيفرتون الساعة السادسة والنصف، على ملعب «جوديسون بارك»، ويدخل السيتى

المباراة منتشيا بفوزه العريض على واتفورد فى الجولة الماضية بثمانية أهداف دون رد.

ويواجه أستون فيلا الذى يلعب له ثنائى المنتخب الوطنى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه فريق بيرنلى على ملعب «فيلا بارك»، كما يواجه تشيلسى فريق برايتون، ويلتقى توتنهام مع ساوثهمبتون، وويستهام يونايتد مع بورنموث، وكريستال بلاس مع نوريتش سيتى، وولفرهامبتون مع واتفورد.

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وفى الدورى الإسبانى يقام اليوم ديربى نارى بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، أبناء العاصمة الإسبانية، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن الجولة السابعة.

يدخل ريال مدريد المباراة، وعينه على النقاط

الثلاث من أجل مواصلة النتائج الجيدة بالدورى، بعد الفوز على اوساسونا وإشبيلية، وتصدره الدورى برصيد ١٤ نقطة، وخلفه أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد ١٣ نقطة.

يسعى كل من الفريقين للفوز من أجل المنافسة على لقب الليجا، ويدرس كل من زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد، ودييجو سيمونى المدير الفنى للأتليتى، تشكيل الفريق، ومن المحتمل أن يدفع بكل من:

وفى نفس الجولة يواجه برشلونة حامل اللقب فريق خيتافى فى الساعة الرابعة عصراً خارج الديار، ويحتل الفريق الكتالونى المركز الخامس برصيد ١٠ نقاط، فى حين يحتل خيتافى المركز العاشر فى المركز السابع.. ويستضيف أتليتك بلباو فريق فالنسيا فى الواحدة ظهرًا.

وفى الدورى الإيطالى يواجه يوفنتوس حامل اللقب فريق سبال الساعة الثالثة عصراً على ملعب «أليانز»، ضمن الجولة السادسة من الكالتشيو، وفى نفس الجولة يواجه إنتر ميلان المتصدر فريق سامبدوريا فى السادسة مساء.