اليوم .. المقاولون يستضيف سموحة فى الدوري

يستضيف المقاولون بملعبه بالجبل الأخضر فريق سموحة فى الخامسة والنصف مساء اليوم فى الجولة الثانية للدورى الممتاز. ويسعى المقاولون بقيادة مديره الفنى عماد النحاس للاستمرار فى الانتصارات بعد تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف فى ضربة البداية، ويمتلك الفريق عناصر مميزة تساعده على ذلك، على رأسهم طاهر محمد طاهر وسيف الجزيزى وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح وأحمد الشيخ. البداية، ويمتلك الفريق عناصر مميزة تساعده على ذلك، على رأسهم طاهر محمد طاهر وسيف الجزيزى وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح وأحمد الشيخ. أما سموحة فقد خسر أمام الأهلى بهدف أيضًا، ويسعى الفريق السكندرى لتجاوز آثار تلك الهزيمة وتحقيق أول فوز له فى الدورى الجديد.. ويقود سموحة حسام حسن الذى أضاف عناصر جديدة للفريق وظهر سموحة بشكل جيد أمام الأهلى رغم الهزيمة، ولديه لاعبون مميزون، على رأسهم المهاجم حسام حسن ورونالدو واندا وناصر ماهر وأحمد حمص. أيضًا، ويسعى الفريق السكندرى لتجاوز آثار تلك الهزيمة وتحقيق أول فوز له فى الدورى الجديد.. ويقود سموحة حسام حسن الذى أضاف عناصر جديدة للفريق وظهر سموحة بشكل جيد أمام الأهلى رغم الهزيمة، ولديه لاعبون مميزون، على رأسهم المهاجم حسام حسن ورونالدو واندا وناصر ماهر وأحمد حمص.

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