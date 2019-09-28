رياضة | نجم مانشستر يونايتد معروض على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد معروض على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد يهدد رحيل موكله إلى ريال مدريد، حيث يرغب رايولا في رحيل بوجبا إلى برشلونة.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن رايولا يخطط لعرض بوجبا على برشلونة، حيث أنه لم يتوصل مع ريال مدريد لاتفاق شخصي بشأن نجم منتخب الديوك الفرنسية.



وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تلبية مطالب بوجبا المالية المُرتفعة تحديداً على صعيد الراتب الشخصي، حيث يتطلع نجم يوفنتوس السابق للحصول على راتب يوازي ضعف ما يحصل عليه إيدين هازارد مع الملكي مما دفع رايولا بالتهديد بنقل موكله البالغ من العمر 26 عاما إلى برشلونة.

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وكانت تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن رحيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مهدد بالفشل إذا تولى البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة النادي الملكي.



وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن بول بوجبا يفكر في التخلي عن حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد بسبب اقتراب الاستثنائي جوزيه مورينيو من تدريب الميرينجي.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوجبا علم بأن مورينيو هو المرشح الأقرب لتولي قيادة ريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان مما جعله يصرف النظر عن الإنضمام إلى الملكي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت نفسه لا يفكر النجم الفرنسي في الاستمرار مع مانشستر يونايتد ويفكر في الانضمام إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.