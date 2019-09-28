رياضة | في أول ظهور له.. حسام البدري: "أنا مدرب لكل المصريين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول ظهور له.. حسام البدري: "أنا مدرب لكل المصريين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، شهداء كمين التفاحة بشمال سيناء، موجهًا التحية للمصريين، لالتفافهم حول بلدهم اليوم، وإعطاء درس لكل من حاول تهديد استقرارها.



وعن أزمة اللاعب محمد صلاح، قال "البدري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن محمد صلاح فخر للمصريين كلهم، ونعرف قيمته جدا، والمصريين جميعهم يحبونه، موجها: "المصريين كلهم وراك، ولازم يحسوا أن الموضوع مر"، منوها بأنه سيتواصل معه تليفونيا قريبا للاطمئنان عليه.



وأضاف "البدري"، أنه سيعمل على ضبط هيكل المنتخب، وسيخوض مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر بالقاهرة، ومباراة أخرى أمام جزر القمر في نوفمبر، مؤكدا أنه مدرب لكل المصريين، ويهمه فقط مصلحة المنتخب المصري أولا وأخيرا، ولن يكون هناك أي اختيارات فئوية، موضحا أن إختيار اللاعب لن يكون له علاقة بالسن.

