بروح الشباب الاتحاد يكسب

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) أضاف فريقا الاتحاد والوحدة ثلاث نقاط لرصيدهما بعد فوزهما على الشباب والفتح، فيما اكتفى فريقا الأهلي وضيفه النصر بالتعادل السلبي في كلاسيكو الجوهرة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير

أضاف فريقا الاتحاد والوحدة ثلاث نقاط لرصيدهما بعد فوزهما على الشباب والفتح، فيما اكتفى فريقا الأهلي وضيفه النصر بالتعادل السلبي في كلاسيكو الجوهرة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت مساء أمس (الجمعة). على استاد الجوهرة بجدة، حضرت المتعة والإثارة في لقاء الأهلي والنصر وغابت الأهداف رغم الفرص المتتالية من الفريقين، ليكتفيا باقتسام نقاط المباراة، ويصلا للنقطة الثامنة ويحتل الأهلي المركز الثالث فيما احتل النصر المركز الخامس. وعلى استاد الملك فهد الدولي، عاد فريق الاتحاد لمستواه المعروف بعد أن تنازل مدربه سييرا عن بعض قناعاته وتمكن الفريق من تحقيق فوزه الثاني بالدوري بعد أن تجاوز مضيفه الشباب بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. أحرز هدفي الاتحاد كل من: ايمليانو فيتشو (د:21)، رومارينهو (د:74)، فيما جاء هدف الشباب عن طريق مهاجمه عبدالله الحمدان (د:80)، ليصل الاتحاد للنقطة السادسة متساوياً مع الشباب ومتفوقاً عليه بالأهداف. وفي مكة المكرمة، نال فريق الوحدة نصيبه النقطي من ضيفه متذيل الدوري فريق الفتح، وتمكن فرسان مكة من الفوز بهدفين دون مقابل جاء عن طريق محترفه يوسف نياكاتي من ركلة جزاء (د:15) وانسيلمو (90+5)، وبذلك يصل الوحدة للنقطة التاسعة ليقفز للمركز الثاني مؤقتاً، فيما ما زال فريق الفتح بدون أي نقاط بعد تلقي خسارته الخامسة ويقبع في قاع ترتيب الدوري.

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