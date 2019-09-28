شكرا لقرائتكم خبر عن روما.. يقتحم صدارة الهدافين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) almas_adel @ واصل المهاجم الاتحادي البرازيلي رومارينهو هز شباك الخصوم، إذ نجح في تسجيل الهدف الرابع الشخصي له في المرمى الشبابي واقتحام المنافسة على صدارة الهدافين مع مهاجم العدالة سيسي ومهاجم الهلال عمر خريبين برصيد أربعة أهداف لكل منهم في دوري كأس الأمير

واصل المهاجم الاتحادي البرازيلي رومارينهو هز شباك الخصوم، إذ نجح في تسجيل الهدف الرابع الشخصي له في المرمى الشبابي واقتحام المنافسة على صدارة الهدافين مع مهاجم العدالة سيسي ومهاجم الهلال عمر خريبين برصيد أربعة أهداف لكل منهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم رومارينهو مع زملائه في تحقيق الفوز على الفريق الشبابي في الدوري 1/2. من جانبه، قدم اللاعب رومارينهو الهدف هدية لجماهير الاتحاد التي دائما تساند الفريق ووعدها بمواصلة التهديف وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة. وأكد رومارينهو أنه وزملاءه قدموا مباراة كبيرة أمام الشباب «وحصدنا نقاطا مهمة ستسهم في دعم مسيرة الفريق في الدوري الموسم الحالي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روما.. يقتحم صدارة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.