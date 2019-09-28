شكرا لقرائتكم خبر عن الشقردية: «الصدارة» طريقنا لهد السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

أثنت جماهير الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» على لاعبي فريقها بعد تحقيق الفوز على فريق التعاون مساء أمس الأول ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للحترفين، ما جعل الفريق الكروي يواصل انفراده بصدارة الدوري بغض النظر عن باقي نتائج الأندية الأخرى في الجولة الحالية، مؤكدين أن استمرار الزعيم في الصدارة قبل مواجهة دوري أبطال آسيا أمام السد يوم الثلاثاء القادم ضمن ذهاب دور الأربعة تشكل دعما كبيرا لتقديم نتيجة إيجابية في المباراة الحاسمة آسيويا، ‏تجعل الفريق يلعب مباراة الإياب براحة كبيرة. هذا وطالبت الجماهير لاعبي الفريق الهلالي بمضاعفة الجهد ومعالجة الأخطاء التي حدثت في لقاء التعاون الماضي.

وجددت الجماهير ثقتها في اللاعبين بقدرتهم على العودة من الدوحة بنتيجة إيجابية، وذلك لما يملكونه من مقومات فنية كبيرة.

على ذات الصعيد، واصل المهاجم الهلالي السوري عمر خربين تسجيله للأهداف، ونجح في التسجيل في مباراة التعاون الماضية وساهم في تحقيق فريقه للفوز والنقاط الثلاث ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللاعب عمر خربين ذلك النجم الكبير المحبوب لكافة «القوة الزرقاء» والذي دوماً ما يكون «المنقذ» لهم ويظهر وقت الأزمات التي يحتاجها الفريق الكروي الأول مرددين عبارة «لا تقل لي مين.. منقذنا دائماً خربين». وخلال مواجهة الفريق الهلالي أمام التعاون في الدوري، نجح «العقيد» في إسعاد جماهير الزعيم، وفي الوقت نفسه إدخال الحزن على مدرج «السكري» كونهم لم يفرحوا كثيراً بهدف التقدم الذي أحرزه أميسي. وكان خربين الذي لعب 90 دقيقة خلال مواجهة التعاون مؤثراً ومزعجاً لخط دفاع «الذئاب»، إذ فشلوا في إيقاف مصدر خطورة «العقيد»، وتعامل مع العرضية التي وصلته من الدولي سالم الدوسري بفكر إيجابي عالٍ، وضع الكرة في شباك التعاون بـ «فن ومهارة» ليواصل مشواره التهديفي والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.