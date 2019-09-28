شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الفرج وكاريلو وعطيف في مواجهة نصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أغلق المدرب الهلالي رازفان ملف البطولة المحلية، وبدأ في التجهيز لمباراة السد القطري الثلاثاء القادم في الدوحة، ضمن مباريات الذهاب في دور نصف النهائي، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ أجرى اللاعبون الذين شاركوا أمام التعاون بصفة رسمية تدريبات استرجاعية، فيما أدى البقية تدريبات اعتيادية، وذلك استعدادا لمواجهة السد المرتقبة، حيث اعتمد الجهاز الفني على الجوانب اللياقية والبدنية، بعدها قسم الفريق إلى مجموعتين، أجرى خلالها مناورة واعتمد على نقل الكرة من لمسة واحدة، واللعب على الأطراف، في حين شارك الثلاثي سلمان الفرج، وكاريلو، وعبدالله عطيف في التدريبات الجماعية، وأثبتوا جاهزيتهم للمشاركة في لقاء السد آسيويا. وكان المدرب رازفان اجتمع بلاعبي الفريق قبل انطلاقة التدريبات وحثهم على تكثيف الجهود الفنية وبذل كل ما لديهم في اللقاء القادم.

على صعيد آخر، تغادر البعثة الهلالية مساء غد (الأحد) إلى الدوحة على متن طائرة خاصة، وذلك لملاقاة فريق السد القطري ضمن ذهاب دور الأربعة من البطولة الآسيوية، على أن يجري الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة بعد غد (الإثنين)، ويختتم تحضيراته الفنية للمواجهة الآسيوية.