شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون زائر للمملكة بحلول 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال حفل إطلاق التأشيرة السياحية، أن الخطوات التي تم الإعلان عنها ستساهم في تدفق السياح إلى المملكة والتي من المتوقع أن تستقبل 25 مليون زائر بحلول 2021، بالتزامن مع استضافتها العديد من الأنشطة الترفيهية والأحداث

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال حفل إطلاق التأشيرة السياحية، أن الخطوات التي تم الإعلان عنها ستساهم في تدفق السياح إلى المملكة والتي من المتوقع أن تستقبل 25 مليون زائر بحلول 2021، بالتزامن مع استضافتها العديد من الأنشطة الترفيهية والأحداث الرياضية العالمية، وقال: « الرياضة هي شغف عالمي، ولغة مشتركة بين شعوب العالم أجمع، ولهذا فإن تركيزنا على استضافة أبرز وأكبر الأحداث الرياضية كان مدروساً بعناية كي نساهم أيضاً بتحقيق أهداف الرؤية الخاصة بالسياحة، وكي نقدم المملكة للعالم كمركز أساسي لصناعة الرياضة»، مضيفا: «نجحنا خلال فترة وجيزة باستقطاب العالم إلى المملكة عبر فعاليات عالمية واليوم نحن على مشارف استضافة حدث الملاكمة الأكبر عالمياً، بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل التي ستكون ضمن فعاليات موسم الدرعية»، بالإضافة إلى سباقي الفورمولا إي ورالي داكار، لافتا إلى أن طبيعة المملكة وتضاريسها المتنوعة كان لها دور كبير في استضافة العديد من المنافسات العالمية، وأنهم يسعون لاستثمار هذه الطبيعة واستقطاب المزيد من الأحداث الرياضية.. مما يوفر عوامل جذب للسياح ولمحبي هذه المنافسات والراغبين في استكشاف طبيعة بلادنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 25 مليون زائر للمملكة بحلول 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.