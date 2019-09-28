شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجانب .. العميد عال العال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

‏ تغلب الفريق الاتحادي على ظروف النقص التي واجهته قبل مواجهة الشباب التي تفوق فيها بنتيجة 1/2 ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجحت كتيبة النمور، رغم غياب الثنائي الأجنبي المدافع داكوستا والمهاجم بريجوفيتش بسبب الإصابة، إلا أن العميد استطاع بأربعة أجانب من الظهور بمستوى فني عال العال، إلى جانب العناصر المحلية المتواجدة في الفريق الاتحادي، والتأكيد أنه إذا غاب نجم ظهر آخر في العميد، كما غاب عن الفريق الاتحادي اللاعب عبدالإله المالكي بسبب الإيقاف، ورغم اكتمال صفوف الفريق الشبابي تفوق النمور بالروح والأداء الفني وتحقيق انتصار ثمين وحصد ثلاث نقاط مهمة منحت العميد الاستقرار بعد الخسائر التي تعرض لها محليا وآسيويا في الأسبوعين الماضيين.

في الوقت الذي حضر مدرب الاتحاد والشباب للقاعة المخصصة للمؤتمر الصحفي، تم إبلاغهما بإلغاء المؤتمر الصحفي، لعدم وجود عدد كاف من الإعلاميين.

من جانب آخر، رفض مدرب الاتحاد سييرا منح اللاعبين راحة اليوم السبت، رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون أمام فريق الشباب وساهم في حصد النقاط الثلاث والعودة للانتصارات مجددا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيبدأ (الداهية) سييرا في التحضير فنيا لمواجهة التعاون الثلاثاء القادم بجدة في لقاء مؤجل من الجولة الثانية في الدوري، وسيعمل المدرب الاتحادي على تجهيز الفريق بالصورة الفنية التي تسهم في استمرار الفريق في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.