شكرا لقرائتكم خبر عن الموسى: برانكو لم يمنحني فرصة الظهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) أكد لاعب الأهلي نوح الموسى، أن مواجهة النصر كانت بهدف تحقيق النقاط الثلاث ولكنهم لم يوفقوا في الخروج بالانتصار، وقال: «رغم عدم تحقيقنا لهدفنا من المباراة إلا أن نتيجة التعادل لا تعتبر سلبية للغاية خصوصاً أن المباريات الكبيرة إذا لم تستطع تحقيق الفوز فيها فحاول تجنب الخسارة»، وعن عودته إلى التشكيلة مجدداً، أشار الموسى إلى أنه لم يحظَ بأي فرصة للمشاركة مع المدرب السابق برانكو إلا أنه ومع وصول صالح المحمدي وجد الفرصة للمشاركة أساسياً وخدمة الفريق.

أكد لاعب الأهلي نوح الموسى، أن مواجهة النصر كانت بهدف تحقيق النقاط الثلاث ولكنهم لم يوفقوا في الخروج بالانتصار، وقال: «رغم عدم تحقيقنا لهدفنا من المباراة إلا أن نتيجة التعادل لا تعتبر سلبية للغاية خصوصاً أن المباريات الكبيرة إذا لم تستطع تحقيق الفوز فيها فحاول تجنب الخسارة»، وعن عودته إلى التشكيلة مجدداً، أشار الموسى إلى أنه لم يحظَ بأي فرصة للمشاركة مع المدرب السابق برانكو إلا أنه ومع وصول صالح المحمدي وجد الفرصة للمشاركة أساسياً وخدمة الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموسى: برانكو لم يمنحني فرصة الظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.