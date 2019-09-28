شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري: كنا الأحق بالفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) أشار لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري، إلى أن فريقه كان الأحق بالفوز في مواجهة الأمس أمام النصر عطفاً على الفرص التي سنحت لهم ولم تُستغل، مؤكداً في الوقت ذاته أن نسبة الرطوبة العالية أثرت بشكل كبير على أداء الفريقين خصوصاً في الشوط الثاني، وأضاف: «اجتمعنا كلاعبين عقب الخسارة من الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري وتعاهدنا على مسح الصورة السابقة وتقديم مستويات ونتائج أفضل ووفقنا ولله الحمد في كسب مباراتنا أمام الفتح مستوى ونتيجة إلا أننا في مباراة الأمس غاب عنا التوفيق وخرجنا متعادلين».

أشار لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري، إلى أن فريقه كان الأحق بالفوز في مواجهة الأمس أمام النصر عطفاً على الفرص التي سنحت لهم ولم تُستغل، مؤكداً في الوقت ذاته أن نسبة الرطوبة العالية أثرت بشكل كبير على أداء الفريقين خصوصاً في الشوط الثاني، وأضاف: «اجتمعنا كلاعبين عقب الخسارة من الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري وتعاهدنا على مسح الصورة السابقة وتقديم مستويات ونتائج أفضل ووفقنا ولله الحمد في كسب مباراتنا أمام الفتح مستوى ونتيجة إلا أننا في مباراة الأمس غاب عنا التوفيق وخرجنا متعادلين».

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