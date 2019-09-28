الحضور الجماهيري في «الكلاسيكو» يتراجع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شهدت مواجهة الأهلي والنصر في الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير

شهدت مواجهة الأهلي والنصر في الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي جمعتهما أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة» وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بحضور 30198 مشجعاً، ويعتبر هذا الحضور أقل من المتوقع بالنسبة لمباريات الفريقين في جدة، إذ شهد آخر لقاء جمع الفريقين الموسم الماضي 30335 في اللقاء الذي خسره الأهلي بنتيجة 2/‏1، ورغم ذلك إلا أن الجماهير الحاضرة أدت دورها بامتياز وساندت الفريقين طوال مجريات اللقاء.

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