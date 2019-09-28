شكرا لقرائتكم خبر عن الحائلي يكافئ النمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن صرف مكافأة للاعبي الفريق الكروي الأول، نظير الفوز على الفريق الشبابي في مباراة أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه، بارك الحائلي لكافة الاتحاديين الانتصار الذي تحقق أمام الشباب، مبيناً أن لاعبي العميد كانوا على قدر كبير من المسؤولية واستطاعوا العودة للانتصارات وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق الاتحادي في الدوري.

وأشاد الحائلي بالروح المعنوية العالية لدى جميع أفراد الفريق الكروي وحرصهم على تقديم كل ما يسهم في ظهور الفريق بالصورة الفنية التي ترضي محبي العميد.

وشكر الرئيس الاتحادي «الجماهير الوفية على الحضور والمساندة للفريق الكروي وبمشيئة الله بدعمهم ووقفتهم سيواصل النمور انتصاراتهم ومنافستهم على تحقيق البطولات في الموسم الحالي».