شكرا لقرائتكم خبر عن فيكيو: انتصاراتنا لن تتوقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

نجح المحترف الاتحادي الأرجنتيني فيكيو في المساهمة بتحقيق فريقه لفوز ثمين بعد أن استطاع تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني لرومارينهو ليعود العميد للانتصارات وحصد ثلاث نقاط مهمة، وأثبت النجم فيكيو أن رهان المدرب سييرا على أنه أحد اللاعبين الذين يشكلون إضافة فنية بالأدوار التي يقوم بها داخل المستطيل الأخضر.

وكان اللاعب فيكيو أضاف بتسجيله لهدف في الشباب لرصيده هدفين بعد أن سجل قبل ذلك في شباك ضمك في الدوري.

من جانبه، أهدى فيكيو الفوز على الشباب للجماهير الاتحادية التي تستحق أن تهديه الانتصارات «ونعدها بتقديم المستويات الفنية الرائعة في المباريات القادمة»، مؤكدا أنه وزملاءه اللاعبين حريصون على تحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار في الدوري ولن نتوقف في إسعاد جماهير الاتحاد في الموسم الحالي.