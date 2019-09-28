شكرا لقرائتكم خبر عن بيتروس: نحتاج وقفة جماهيرنا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)طالب نجم النصر بيتروس جماهير ناديه بالوقوف خلف فريقها في هذه المرحلة الصعبة، التي تشهد تعثر الفريق في عدة مباريات، وقال: «من الطبيعي أن يمر فريق بمرحلة هبوط في المستوى خلال الموسم وهو ما نمر به حالياً ومن الجيد أن هذه المرحلة جاءت في بداية الموسم ما يعني إمكانية التعويض والعودة مجدداً وهو ما سيحدث بوقفة جماهيرنا ودعمها لنا».
وعن مباراة الأهلي أشار بيتروس إلى أنهم تقاسموا الأفضلية مع الأهلي وعانى الفريقين من الرطوبة العالية إلا أن الأفضلية اللياقية وضحت لدى لاعبي النصر في الأوقات الأخيرة من المباراة.
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