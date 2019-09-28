شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النهضة للجنة الانضباط: لا تعلقونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) ناشد رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري لجنة الانضباط بالبت في موضوع الاحتجاج بشأن مشاركة اللاعب حسن العمري مهاجم فريق القادسية في مباراة الفريقين في دوري الأمير ناشد رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري لجنة الانضباط بالبت في موضوع الاحتجاج بشأن مشاركة اللاعب حسن العمري مهاجم فريق القادسية في مباراة الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. وأضاف الدوسري: «الاحتجاج واضح، وتم إرفاق جميع المستندات الرسمية بأن اللاعب حصل على الكرت الأحمر في مباراة فريقه أمام الحزم في المباراة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي، ما يتوجب عليه أن ينتقل هذا الكرت للمسابقة التي تليها حسب اللائحة والنظام، ولم يتم إيقاف اللاعب في جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان إلى مباراة النهضة، ولم يخرج من القائمة إلا في المباراة الأخيرة أمام المجزل بعد مباراة النهضة، وأعتقد أن هذا الأمر واضح حسب اللائحة ولا يحتاج للتأخير للبت فيه لأكثر من 10 أيام». واختتم لطفي الدوسري: «إننا على ثقة بلجنة الانضباط وأعضائها وإنصاف نادي النهضة، متمنين من لجنة الانضباط الإسراع في البت بهذا الأمر، وذلك لمصلحة جميع الأندية في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى».



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