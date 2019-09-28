شكرا لقرائتكم خبر عن العصيمي مدرباً لتايكوندو الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كلفت إدارة النادي الأهلي، المدرب الوطني حسن خلف العصيمي، بالإشراف على لعبة التايكوندو في النادي نظير سجله المشرف في اللعبة، للظفر بأكبر عدد من النقاط للحصول على الدعم الكامل من مبلغ الـ 20 مليوناً الذي وضعته هيئة كلفت إدارة النادي الأهلي، المدرب الوطني حسن خلف العصيمي، بالإشراف على لعبة التايكوندو في النادي نظير سجله المشرف في اللعبة، للظفر بأكبر عدد من النقاط للحصول على الدعم الكامل من مبلغ الـ 20 مليوناً الذي وضعته هيئة الرياضة للألعاب المختلفة. وكانت إدارة النادي أبرمت العديد من التعاقدات مع مدربين وطنيين وأجانب لدعم ألعاب النادي والنهوض بها لمنصات التتويج.



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