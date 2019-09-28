شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف لـ الخليج 365 : مؤتمر طب كرة القدم وضع الحلول لتلافي الإصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

كشف رئيس قسم العلاج الطبيعي والتأهيل في مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي أخصائي العلاج وتأهيل الإصابات الرياضية السعودي خالد الشريف أكثر إصابات الملاعب الرياضية شيوعاً حسب آخر الدراسات والمستجدات الطبية التي كشفتها آخر الأبحاث والدراسات التي ذكرت أخيرا في مؤتمر طب كرة القدم الذي أقيم في استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن والمنظم من قبل مجموعة الايزوكينتك ومركز الأبحاث والدراسات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سنوياً بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية لممارسي ومهتمي تخصص الطب الرياضي لكرة القدم، وهي:

1- إصابة عضلة الفخذ الخلفية.

2- العضلة الضامة (الصفاق).

3- التواء الكاحل للخارج.

4- إصابة العضلة الأمامية للفخذ.

5- إصابة عضلة الساق الخلفية.

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6- تمزق في الركبة (الرباط الداخلي).

7- كدمة في الركبة.

8- كدمة في عضلات الفخذ.

9- التهاب الوتر (اخيليس).

10- آلام أسفل الظهر.

وتم التطرق في المؤتمر إلى العديد من المواضيع الطبية وآخر ما توصل له الطب الرياضي في الإصابات الرياضية التي تحدث في الملاعب وأسبابها وطرق الوقاية منها وعلاجها.

وأضاف الشريف أن من أسباب حدوث هذه الإصابات ممارسة التدريبات بشكل خاطئ، كتحميل الرياضي جهدا أكبر من طاقته، وعدم كفاية الإحماء والتدرج فيه، وسوء تنظيم التدريبات في توزيع الجهد والراحة، وإهمال الجانب الصحي، بحيث يمارس الرياضة وهو مريض، وكذلك سوء الحالة النفسية، والابتعاد عن الروح الرياضية، والخشونة المتعمدة، وسوء التغذية، وقلة النوم، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية وأرضية الملعب، وعدم اختيار الأحذية المناسبة، واستخدام المنشطات، وأخيرا عدم إلمام اللاعب بالتدابير الوقائية والعلاجية اللازمة. وعن العوامل الوقائية من الإصابات التي تم التطرق لها في المؤتمر قال الشريف: "تطبيق البرامج الوقائية للتجنب والتقليل من حدوث الإصابات، ومن أهمها أن يكون هناك فحص شامل قبل بداية الاستعداد للموسم الرياضي، وكذلك تطبيق برنامج فيفا للإحماء المعروف بـ(11+)، الذي يقلل من حدوث الإصابات بنسبة تصل إلى 70% في حال طبق بالشكل الصحيح.