شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يتحدى العدالة.. والحزم ينتظر ضمك.. والرائد يواجه الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (السبت) مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، إذ يستضيف الفيصلي الوصيف مُطارده فريق العدالة عند الساعة 6:30 مساء على استاد مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، فيما يحل ضمك ضيفاً على الحزم عند الساعة 6:35 مساء على ملعب نادي الحزم بالرس، وفي آخر المباريات يستضيف الرائد نظيره الفيحاء عند الساعة 8:15 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.الفيصلي المتمرس أمام طموح العدالة

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الفيصلي وصيف المتصدر لقاء مهماً أمام فريق العدالة، ويملك الفيصلي في رصيده 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين ولم يذق طعم الخسارة، وتمكن هجومه من إحراز 4 أهداف وولج مرماه هدفان، ويطمح الفيصلي إلى مواصلة مطاردته للمتصدر الهلال من خلال حصد نقاط لقاء الليلة. أما فريق العدالة فإنه يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، وأحرز هجومه 9 أهداف وولج مرماه 5 أهداف، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وتجاوز منافسه في ترتيب الدوري.

الحزم وضمك والهروب من القاع

رغم المفاجآت التي قدمها الفريقان إلا أنهما ما زالا يقبعان في المراكز الأخيرة، فكلاهما يملكان ذات الرصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، ورغم أن فوزهما الوحيد جاء أمام الفرق الكبار، إلا أنهما يسعيان لمواصلة عطائهما وتحقيق نقاط لقاء الليلة للهروب من مراكز المؤخرة، حيث يحتل ضمك المركز 12 ويليه الحزم في المركز 13، فالفائز سيقفز لمراكز الوسط، أما الخاسر فإنه سيعاني في قادم اللقاءات.

التاريخ يقف مع الرائد أمام الفيحاء

بحثاً عن الفوز الأول له يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الرائد لقاءه الليلة أمام الفيحاء وهو يملك نقطة وحيدة من تعادل وخسارتين ولم يحرز هجومه سوى هدفين وتلقت شباكه 9 أهداف ويحتل المركز 15 ما قبل الأخير. أما فريق الفيحاء فإنه يدخل اللقاء وهو أفضل حالاً من مضيفه، فالفريق يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة، وأحرز هجومه 3 أهداف وولجت شباكه مثلها.

ويقف التاريخ مع رائد التحدي، حيث التقى الفريقان أربع مرات في دوري المحترفين لم يخسر فيها الرائد أي لقاء، حيث فاز الرائد مرتين وتعادلا مثلها، وأحرز هجوم الرائد 8 أهداف، فيما أحرز لاعبو الفيحاء 3 أهداف.

المباراة: الفيصلي × العدالة

الملعب: استاد مدينة المجمعة الرياضية

التوقيت: 6:30م

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درجة الحرارة: 37

مباريات اليوم في

الدوري السعودي:

المباراة: الحزم × ضمك

الملعب: نادي الحزم بالرس

التوقيت: 6:35م

درجة الحرارة: 38

المباراة: الرائد × الفيحاء

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

التوقيت: 8:15م

درجة الحرارة: 38