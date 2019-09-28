4 دول تزاحم السعودية في استضافة السوبر الإسباني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دخلت أربع دول هي الولايات المُتحدة الأمريكية والهند والصين وقطر على خط مفاوضات الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الإسباني للظفر باستضافة السوبر الإسباني، الذي أعلنت هيئة

دخلت أربع دول هي الولايات المُتحدة الأمريكية والهند والصين وقطر على خط مفاوضات الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الإسباني للظفر باستضافة السوبر الإسباني، الذي أعلنت هيئة الرياضة في وقت سابق عن نيتها في استضافته مع سلسلة من الأحداث الرياضية وفق إستراتيجية تطوير واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، إذ ذكرت إذاعة كوبي الإسبانية أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس اقترب من حسم مصير مكان إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020 بالنظام الجديد الذي ينص على مشاركة 4 فرق وهي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو، وأنه يمتلك خمسة عروض لاستضافة السوبر من دول السعودية والولايات المُتحدة الأمريكية والهند والصين وقطر، وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن روبياليس سيقوم باتخاذ قرار نهائي خلال الفترة القادمة، وأفاد رئيس الاتحاد الإسباني، في وقت سابق بأن هناك «إمكانية» لإقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية اعتبارا من 2020، ووفقا لتقرير نُشِر في صحيفة «ماركا»، يتفاوض الاتحاد الإسباني على صفقة مدتها ستة أعوام لإقامة مباراة الكأس السوبر في السعودية اعتبارا من يناير 2020، وأن الاتحاد الإسباني يسعى للحصول على مردود يقدر بـ 180 مليون يورو، بمعدل 30 مليون يورو سنويا من هذا الاتفاق، ما يعادل 780 مليون ريال سعودي.

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