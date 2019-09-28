«فيفا» يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ«محمد صلاح»

الموجز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في بيان رسمي عبر موقعه أنه يشعر بحزن شديد لما حدث والاتهامات التي وجهت له حول عملية التصويت في مسابقة الأفضل في العالم.

وقال الفيفا،:"أن العملية تمت بشفافية كبيرة، وعلينا أن نعلم أن الأمور التي جرى عليها الاستفتاء كان على وجه من الصدق تجاه كل المرشحين".

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وأضاف البيان:"من لديه دليل على أن أمور سيئة قد حدثت في عملية التصويت عليه أن يذهب إلى لجنة التظلمات وسيتم التحقيق في الأمر".

واختتم الفيفا:"نحرص على أن تكون عملية التصويت إلكترونية، وفردية ويتم فرز الأصوات عدة مرات".

يذكر أن عدد من الاتحادات الأهلية قد اعترضت على التصويت الذي نشره الفيفا معلنين أن هذا الأمر كان زائفاً وأنهم صوتوا للاعبين أخرين.