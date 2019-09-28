الارشيف / اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المصرية اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على رأسها تأهل فريق الإسماعيلى لدور الـ16 بالبطولة العربية رغم خسارته أمام أهلى بنى غازى بهدف نظيف فى تونس، بجانب موافقة الكاف رسميا على نقل مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى برج العرب وإقامتها الأحد المقبل بدلا من غد السبت.

الكاف يخطر اتحاد الكرة رسميا بنقل مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى برج العرب

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، يفيد بموافقته على نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد.

089ee1745b.jpg

الإسماعيلى يخسر أمام أهلى بنى غازى بهدف ويتأهل لدور الـ16 من البطولة العربية

نجح فريق الإسماعيلى فى التأهل لدور الـ16 من البطولة العربية بالرغم من هزيمته أمام أهلى بنى غازى الليبى بهدف مقابل للاشئ فى مباراة الإياب التى جرت بينهما بتونس .

Advertisements
رسمياً.. بتسوانا تعلن مواجهة منتخب مصر يوم 14 أكتوبر

أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم التواجد فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون.

82f48f9115.jpg

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير بالفيديو يتضمن أجزاء من مشاركة الثنائي سعد سمير ومحمد محمود في المباريات بعد عودتهم من الإصابة.

03bd181287.jpg

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا