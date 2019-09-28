7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على رأسها تأهل فريق الإسماعيلى لدور الـ16 بالبطولة العربية رغم خسارته أمام أهلى بنى غازى بهدف نظيف فى تونس، بجانب موافقة الكاف رسميا على نقل مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى برج العرب وإقامتها الأحد المقبل بدلا من غد السبت. الكاف يخطر اتحاد الكرة رسميا بنقل مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى برج العرب تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، يفيد بموافقته على نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد. الإسماعيلى يخسر أمام أهلى بنى غازى بهدف ويتأهل لدور الـ16 من البطولة العربية نجح فريق الإسماعيلى فى التأهل لدور الـ16 من البطولة العربية بالرغم من هزيمته أمام أهلى بنى غازى الليبى بهدف مقابل للاشئ فى مباراة الإياب التى جرت بينهما بتونس . Advertisements أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم التواجد فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون. طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير بالفيديو يتضمن أجزاء من مشاركة الثنائي سعد سمير ومحمد محمود في المباريات بعد عودتهم من الإصابة. رسمياً.. بتسوانا تعلن مواجهة منتخب مصر يوم 14 أكتوبر

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