شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام ظهر اليوم السبت ، إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم بحضور أعضاء الجمعية العمومية .
ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامى ، لإعتمادها فى حالة إكتمال النصاب القانونى .
كما تشهد العمومية اعتماد خطة الموسم الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية للكبار، التى تعد أولى بطولات الموسم الجديد للموسم المحلى 2019 / 2020 وذلك خلال الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر المقبل فى أسيوط.
ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للشباب من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بمدينة الإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، بينما تقام منافسات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2002 خلال الفترة من 23 و حتى 28 نوفمبر المقبل بالمنيا .
و الجدير بالذكر أن مصر تستضيف منافسات البطولة العربية لمواليد 2002 / 2003 فى شهر فبراير المقبل على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .
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