شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه دمنهور الإثنين والمنصورة الخميس وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب اللعب مع دمنهور يوم الإثنين المقبل والمنصورة يوم الإثنين فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الشواكيش استعدادا لبداية دورى القسم الثانى .

وقد قرر اتحاد الكرة يوم 20 أكتوبر الجارى موعدا لبداية دورى القسم الثانى على أن يقام على ثلاثة أيام وهم 20 و 21 و 22 اكتوبر .

كان مسئولو الترسانة قد توصلوا لصيغة تفاهم مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق للتعاقد معه فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق .