شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه دمنهور الإثنين والمنصورة الخميس وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب اللعب مع دمنهور يوم الإثنين المقبل والمنصورة يوم الإثنين فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الشواكيش استعدادا لبداية دورى القسم الثانى .
وقد قرر اتحاد الكرة يوم 20 أكتوبر الجارى موعدا لبداية دورى القسم الثانى على أن يقام على ثلاثة أيام وهم 20 و 21 و 22 اكتوبر .
كان مسئولو الترسانة قد توصلوا لصيغة تفاهم مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق للتعاقد معه فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق .
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