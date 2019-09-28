شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مهمة استعراضية أمام كانو سبورت بدورى الأبطال.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالأهلي في الثامنة من مساء اليوم ، السبت، مباراة سهلة من الناحية النظرية حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .

ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من "جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

ويدخل الأهلي بمعنويات جيدة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها التتويج بالسوبر المحلي مؤخراً بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الأثنين الماضي لذا فإن معنويات لاعبي الأهلي والجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر تبدو عالية للغاية.

ورغم أن الأهلي يُعاني حالياً من شبح الإصابات حيث يغيب كلاً من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخراً حيث أُصيب الأول في لقاء سموحة فيما أُصيب الثاني خلال لقاء سموحة إلا أن الجهاز الفني لديه بدائل كثيرة قادرة على تعويض هذه الغيابات حيث يمتلك المدرب السويسري ترسانة من نجوم الفريق أمثال وليد سليمان وصلاح محسن ووليد أزارو العائد بعد إصابة أبعدته 3 مباريات عن الفريق وهناك أيضاً احمد فتحي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني وأحمد فتحي وأجايي ومحمد مجدي قفشة وياسر أبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وثنائي حرس المرمى المُتميز محمد الشناوي وشريف إكرامي.

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ورغم سهولة المباراة نظرياً إلا أن فايلر تحدث مع لاعبيه عن ضرورة تقديم عرض قوي أمام بطل غينيا الاستوائية ومواصلة العروض القوية التي حققها افريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد وهي الفوز على كانو سبورت ثم الفوز على الزمالك في السوبر وأخيراً إسقاط سموحة في الدوري وتحدث المدرب السويسري مع لاعبيه بشأن ضرورة الحفاظ على التأكيد على قوة المارد الأحمر وقدرته على إستعادة اللقب الافريقي.

في المقابل، يتطلع الضيوف لتقديم عرض جيد أمام بطل مصر ورغم صعوبة المهمة إلا أن مدرب الفريق الغيني أكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل وأن الفوز على بطل مصر ليس مستحيلاً ، وذهب في تصريحات صحفية قبل الحضور للقاهرة لخوض اللقاء إنه سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة .