الإسماعيلى يُهدى درع النادى للقنصل المصرى بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس على إهداء حازم غيث القنصل المصرى لدى دولة تونس درع النادى وشعاره فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات. Advertisements وأعرب الكلية عن خالص شكره وتقديره لدور السفارة المصرية فى تذليل كافة العقبات والعمل على توفير كافة سبل الراحة للفريق ومن جانبه ، قدم القنصل المصرى التهنئة لمسئولى البعثة بعد النجاح فى الصعود لدور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال. وكان فريق الإسماعيلى قد نجح فى التأهل لدور الـ16 من البطولة العربية بالرغم من هزيمته أمام أهلى بنى غازى الليبى بهدف مقابل للاشئ فى مباراة الإياب التى أقيمت بينهما بتونس، وبذلك بفضل فوز الدراويش فى الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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