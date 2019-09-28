شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى ينعى شهداء الجيش ويشيد بملحمة التفاف المصريين فى حب بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، شهداء الجيش فى سيناء، الذين سقطوا اليوم فى سيناء، قائلا: "رحم الله شهداء مصر أبطالنا".

وأشاد البدرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، شاهدنا ملحمة جميلة والتفاف من الشعب المصرى فى حب بلده، مؤكدا أن الشعب المصرى أصبح لديه الوعى الكبير بما يحاك ضده.

وتابع البدرى: "مصر حاجة كبيرة جدا، وإحنا علينا واجبات كبيرة أهمها الحفاظ على هذه البلد، سعيد بملحمة النهاردة ونهنئ أنفسنا على هذا الالتفاف".

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