شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الدايم يلحق بمنتخب الطائرة فى اليابان لرئاسة البعثة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة إلى اليابان للحاق بالمنتخب الأول المتواجد هناك لرئاسة البعثة فى كأس العالم المحدد له الفترة من 1 و حتى 10 أكتوبر المقبل .
من المقرر أن يرافق عبد الدايم فى رحلة السفر حسن عابد المدير الإدارى للمنتخب و أحمد سعودى طبيب الفريق .
سبق منتخب الطائرة إلى اليابان يوم 21 سبتمبر الجارى للدخول فى معسكر مغلق بهيروشيما من أجل الدخول فى أجواء اللقاء .
وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، عبد الله عبد السلام و حسام يوسف و أحمد صلاح و هشام يسرى و محمد عادل و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.
فيما يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل .
وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.
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